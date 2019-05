Les ajudes de menjador escolar del curs 2019-2020 comptaran amb 3,5 milions d'euros

Publicado 10/5/2019 15:07:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern d'aquest divendres destinar 3.500.000 euros a la convocatòria d'ajudes de menjador escolar durant el curs 2019-2020, per la qual cosa aquesta dotació s'incrementarà en 900.000 euros més respecte al curs actual, en el qual s'han beneficiat un total de 4.236 persones.

Així ha informat la consellera de Presidència, Pilar Costa, en roda de premsa posterior al Consell en la qual ha anunciat que la convocatòria per al curs que ve presenta, com a novetat, l'obertura a l'alumnat de 0-3 anys tant d'escoletes públiques com a privades.

Des del Govern han avançat que en les properes setmanes es publicarà la convocatòria de les ajudes corresponent al curs 2019-2020 en el BOIB.