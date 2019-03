Les I Jornades sobre Arquitectura Tradicional reuniran un centenar de persones aquest cap de setmana a Montuïri

Publicado 13/3/2019 18:04:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha anunciat que les I Jornades sobre Arquitectura Tradicional, que tindran lloc el divendres 15 i dissabte 16 de març a Montuïri, reunirà "un centenar" d'assistents per "posar sobre la taula" la "riquesa" de l'arquitectura tradicional en el paisatge i infraestructures.

Així ha informat la institució insular a través d'un comunicat difós aquest dimecres en el qual han detallat que les jornades, que han esgotat les places disponibles, reunirà a professionals del món de la construcció, historiadors, conservadors, restauradors, propietaris i usuaris d'aquestes construccions.

Segons ha avançat el Consell, en la cita, organitzada pel departament insular de Cultura, Patrimoni i Esports al costat de l'Ajuntament de Montuïri, participaran especialistes en arquitectura tradicional mallorquina, com Neus García Iniesta i Miquel Ballester; historiadors com Gaspar Valero i Maria Pocoví; o experts en arquitectura tradicional de l'Estat, com a Camilla Milet i Fernando Vegas.

En aquest sentit, la institució presidida per Miquel Ensenyat ha concretat que l'objectiu de les jornades és "obrir una línia de treball" i oferir un "espai de trobada" als professionals vinculats a l'arquitectura tradicional. A més, ha avançat que la primera edició se centrarà en els habitatges permanents i en les diferents tipologies arquitectòniques, urbanes o rurals.