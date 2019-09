Les pernoctacions hoteleres a Balears cauen un -0,01% a l'agost

Publicado 24/9/2019 12:47:35 CET

Els preus hotelers augmenten un 4,24% a Balears

PALMA DE MALLORCA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Les pernoctacions hoteleres a Balears han caigut un 0,01% l'agost de 2019 respecte al mateix mes de l'any anterior, segons l''Enquesta d'ocupació hotelera' que ha estat publicada aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En concret, a Balears es van registrar 10.821.133 pernoctacions l'agost de 2019 enfront de les 10.822.370 de fa un any. No obstant això, els viatgers totals, tant estrangers com residents, van augmentar un 4,84% en passar de 1.704.023 a 1.786.553.

D'altra banda, les Illes són la principal destinació triada pels viatgers no residents, amb un 34,3% del total de pernoctació. En aquesta comunitat les pernoctacions d'estrangers baixen un 0,7% respecte a agost de 2018. Les següents destinacions dels no residents són Catalunya (amb el 22,3% del total i un augment del 4,7%) i Canàries (amb el 17,8% del total i una baixada del 6,3%).

Així mateix, aquest any han romàs oberts més establiments hotelers que l'any passat --han passat de 1.342 a 1.353-- encara que el grau d'ocupació per places ha passat del 89,99% l'agost de 2018 al 89,91% el mateix mes d'aquest any. Malgrat això, Balears presenta el grau més gran d'ocupació per places durant agost (89,9%). La segueixen País Basc (82,1%) i Canàries (80,9%).

Igualment, va haver-hi 465 habitacions més que fa un any (169.938 el 2019). La xifra de personal en els establiments hotelers de Balears va passar de 62.449 a 62.796.

Per la seva part, l'índex de preus hotelers (IPH) se situa en 153,10, augmentant un 4,24% a Balears durant agost, per sobre de la taxa nacional, que va pujar un 2,14% amb un índex de 123,19. Això suposa que, les Illes registren la major pujada de preus hotelers, seguida de Navarra (3,8%).

Els ingressos per habitació disponible (RevPar) arriben als 128,00 euros, un 5,82% més que fa un any, i són majors que la mitjana estatal (87,32 euros).