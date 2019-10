Mae de la Concha: "Veurem si Europa està a l'altura amb els aranzels d'EUA"

Publicado 8/10/2019 17:12:53 CET

Marc Pérez Ribas critica que el Govern no ofereixi una resposta tranquilizant al sector davant l'anunci de l'augment dels aranzels

PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, ha assenyalat aquest dimarts que després de reunir-se amb el Ministeri d'Agricultura pel tema de la pujada dels aranzels dels Estats Units, aquest els va traslladar que ara s'han de reunir amb la Comissió Europea "per veure què surt d'aquí". "Veurem si Europa està a l'altura", ha dit de la representant autonòmica en relació al fet que "Europa, quan ha hagut que resoldre temes en conjunt, com el de la immigració, no ha estat a l'altura".

De la Concha ha respost així una pregunta del portaveu de Cs, Marc Pérez Ribas, que ha criticat que el Govern no hagi ofert una "resposta tranquilizant al sector davant l'anunci de l'augment dels aranzels".

La consellera per la seva banda ha dit també que en la trobada també es va parlar que la insularitat estigui recollida a la Política Agrària Comuna (PAC), una cosa que ha qualificat de "mesures molt serioses".

Ribas ha criticat que la consellera "no hagi presentat encara cap proposta ni un pla d'acció per part de l'Executiu autonòmic", i tem que "es depengui de les negociacions que pugui dur a terme un govern central permanentment en funcions i que té Balears oblidades".