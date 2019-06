Marratxí acull un taller de criança dels fills sobre "parentalitat positiva"

Publicado 3/6/2019 15:55:35 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Juny (EUROPA PRESS) -

Ca Ses Monges del Pla de Na Tesa a Marratxí ha acollit aquest cap de setmana un taller centrar en la criança dels fills sobre "parentalitat positiva", sota el títol 'Créixer Amb tu' i que està organitzat per la Xarxa de Salut de l'Ajuntament del municipi.

Segons ha informat el Consistori de Marratxí en un comunicat, la jornada ha estat conduïda per la pedagoga Núria Bosch i hi han assistit una quinzena de pares i mares, els quals han compartit les seves experiències en la criança dels fills.

La trobada ha estat un espai de sensibilització, diàleg i reflexió on les famílies han exposat les seves dificultats i reptes quotidians respecte a assumptes diversos com, per exemple, què és el que realment necessiten els fills, com els poden acompanyar millor o com poden entendre millor les necessitats de les criatures.

Entre setembre i desembre d'enguany, la Xarxa de salut té previstes realitzar dues xerrades informatives i dos tallers d'aprofundiment més, tots ells dinamitzats per Bosch.

Aquest cicle de jornades informatives i tallers va néixer arran d'una demanda de les associacions de mares i pares dels centres educatius i 'escoletes', de l'àrea de Pediatria dels dos centres de salut de Marratxí i de Serveis Socials.