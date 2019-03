Matas nega haver ordenat un desviament de 120.000 euros durant la seva última legislatura

Publicado 27/3/2019 11:21:30 CET

La Fiscalia li demana cinc anys per aquest peça separada del 'cas Turisme Jove'

Matas: "Jo no despatxava amb directors generals"

PALMA DE MALLORCA, 27 Març (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Govern, Jaume Matas, ha negat aquest dimecres davant l'Audiència Provincial de Balears haver ordenat un desviament de 120.000 euros dels diners públics durant la seva última legislatura (2003-2007). No obstant això, la Fiscalia li demana cinc anys de presó per aquest cas, una peça separada del 'cas Turisme Jove'.

En concret, la Fiscalia acusa Matas perquè considera que va donar instruccions a la Conselleria de Presidència i Deports perquè transferís 120.000 euros en benefici de l'exregidor de Calvià, Jesús García Oeo, que es considerava perjudicat perquè se li havia rescindit un contracte públic per a l'explotació d'albergs juvenils.

Durant la seva intervenció, Matas ha negat "taxativament" haver tingut una "reunió formal" amb Oeo. "Puc haver coincidit amb ell en algun acte però no ho recordo", ha dit per després assegurar que "mai" ha tingut "conversa formal alguna i d'aquest tema molt menys, que no sé de què va".

El representant del Ministeri Fiscal, Juan Carrau, considera que Matas va ordenar al llavors director general de Joventut, Juan Francisco Gálvez, que des del seu càrrec efectués el pagament dels 120.000 euros. Sobre això, Matas ha assenyalat que "mai va departir" amb Galvez. "Jo no despatxava amb directors generals", ha recalcat.

Preguntat per si va tenir coneixement del desviament ha dit que "no" i ha plantejat que, en tot cas, caldria preguntar a la llavors consellera de Presidència i Esports, Rosa Puig, i a la de Relacions Institucionals, Rosa Estaràs, ja que els diners --segons el fiscal-- es va transferir des d'aquest últim departament a Presidència i Esports. "Caldria preguntar a les dues conselleres quin motiu hi hauria, jo ho desconec", ha dit l'expresident.

Segons la versió del fiscal, Matas hauria ordenat al departament de Gálvez, el pagament il·legal d'aquesta quantitat mitjançant l'elaboració de set factures falses, datades entre juny de 2006 i agost del mateix any.

La Fiscalia relata que si a la suma d'aquestes factures --108.097 euros-- se li afegeixen 11.903 euros per un altre pagament conforme a serveis jurídics s'obté un total de 120.000 euros, una quantitat "similar" a la qual García Oeo reclamava (120.230 euros) per danys i perjudicis després que se li rescindís el contracte dels albergs.

Per aquests fets, a Matas se li imputa un delicte de malversació, un de prevaricació i un delicte de falsedat en document mercantil. També se li demana la indemnització a la Comunitat autònoma de 108.097 euros.