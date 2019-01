Més de 600 persones participaran a la Cavalcada de Reis 2019

Publicado 2/1/2019 14:04:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Participació Ciutadana, Eva Frade, ha assenyalat aquest dimecres que més de 600 persones participaran a la Cavalcada de Reis de 2019, les quals estaran organitzades en 19 comparses i 13 carrosses.

"Tot està preparat, els Reis sortiran el dia 5 acompanyats d'un gran bosc animat amb fades i animals i tornarà a ser una vegada més una carrossa màgica en una cavalcada plena de música i animals", ha explicat Frade en declaracions als mitjans de comunicació.

Així mateix, ha assegurat que des de l'Ajuntament de Palma estan "molt contents" amb el treball realitzat aquest any i ha afirmat que es tracta d'un "gran èxit" de l'artista mallorquí Antoni Socías.

En relació al recorregut del mateix, la regidora ha detallat que serà el mateix de cada any, ja que els Reis arribaran amb vaixell al Moll Vell, per passar per Avingudes, baixar a Jaume III i acabar al Casal Solleric, on s'acomiadaran dels nens.

Per la seva banda, el director artístic de la Cavalcada, Daniel Puig, ha explicat que aquest any es continua amb la temàtica general "molt natural i floral", encara que afegint tres carrosses noves, una que obrirà la Cavalcada amb un personatge nou que va guiant els Reis i altres dues temàtiques.

En concret, una de les carrosses temàtiques estarà centrada en la representació d'un bosc encantat, mentre que l'altra serà un jardí màgic amb persones disfressades d'insecte i un nen dins d'una estructura plena de fruits.