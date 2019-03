Més de 2 milions de litres de Gin de Maó, 'Herbes' i Palo es van comercialitzar en 2018 per 15 milions d'euros

Publicado 24/3/2019 17:20:51 CET

Herbes de Mallorca segueix sent, amb diferència, la marca més venuda amb un 56 per cent de les vendes de les begudes espirituoses de Balears

PALMA DE MALLORCA, 24 Març (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.042.250 litres de Gin de Maó, 'Herbes' i Palo s'han comercialitzat per 15.118.591 euros el 2018, les vendes dels quals han augmentat una mitjana de 2,7 per cent l'any passat respecte de 2017, segons les dades recopilades per l'Institut de Qualitat Agroalimentària, ens adscrit a la Direcció general d'Agricultura i Ramaderia.

Segons ha informat la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca en un comunicat, aquests resultats han estat possibles gràcies, sobretot, a l'increment de les vendes del Gin de Maó (+14,9 per cent) i de les Herbes Eivissenques (+6,38 per cent). En canvi, Herbes de Mallorca va registrar una caiguda del 2,03 per cent i el Palo, d'un 0,98 per cent.

Tot i això, Herbes de Mallorca, segueix sent, amb diferència, la marca més venuda de les quatre, amb el 56,11 per cent de les vendes. A continuació, Herbes Eivissenques (25,94 per cent) i Gin de Maó (15,56 per cent). El Palo aporta el 2,40 per cent de les vendes d'aquest sector.

El mercat preferent d'aquests productes segueix sent el balear, en el qual es registra el 69,05 per cent de les vendes. A continuació, la Unió Europea (UE), amb un 22,83 per cent; l'Estat espanyol, amb un 4,81 per cent, i tercers països, amb un 3,31 per cent. A més, les exportacions a la UE s'han incrementat un 2,5 per cent l'últim any.