MÉS per Mallorca aposta per impulsar la formació professional per "frenar" la precarietat laboral

Publicado 16/5/2019 16:32:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Miquel Ensenyat, ha presentat aquest dijous les mesures per frenar la precarietat en els llocs de treball de Balears i ha assenyalat que un dels eixos principals per aconseguir-ho és "l'impuls de la formació professional".

Segons ha informat el partit en un comunicat, Ensenyat ha remarcat que és "imprescindible per seguir endavant amb el canvi de model econòmic, ja que no s'entén sense ocupació de qualitat".

Per fer-ho, s'incrementarà el nombre d'alumnes matriculats fins als 20.000 i augmentant el pressupost fins a arribar als 80 milions d'euros.

Un altre dels compromisos de la formació ecosobiranista, ha incidit el número u a les llistes del Parlament, és que "en totes les administracions augmenti la partida per ampliar la contractació de joves al programa de joves qualificats" a més d'ampliar-la fins als 18 mesos.

A continuació, ha matisat que apostar per la formació professional "no és deixar de costat els estudis universitaris, sinó que s'han d'impulsar les dues per garantir una bona formació".

La número dos Fina Santiago ha explicat que aquestes mesures persegueixen un objectiu clau, el de tenir "un mercat de treball amb menor desigualtat, amb unes condicions laborals dignes i llocs de treball de qualitat".

Santiago ha subratllat que el canvi de model "ha d'implicar també més sostenibilitat, amb llocs de treball més qualificats i que apostin per sectors de l'economia que no siguin depenents del turisme". Per això, ha assenyalat, també és necessari que el govern espanyol derogui "d'una vegada per sempre" la reforma laboral.