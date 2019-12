MÉS per Mallorca votarà a favor de l'esmena de MÉS per Menorca relativa al plus per residència de càrrecs del Govern

Publicado 16/12/2019 13:29:36 CET

Ensenyat ha insistit que "no es discuteix el plus d'insularitat a menorquins, eivissencs i formenterencs"

PALMA DE MALLORCA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha anunciat aquest dilluns que la seva formació votarà a favor de l'esmena de MÉS per Menorca relativa al plus per residència de càrrecs del Govern procedents de fora de Mallorca.

Segons ha informat Ensenyat en roda de premsa en el Parlament, "MÉS per Mallorca no discuteix el plus d'insularitat a menorquins, eivissencs i formenterencs". El motiu que ha al·legat ha estat que "si no estarien en inferioritat de condicions".

En canvi, ha assenyalat que "per MÉS per Mallorca aquest plus no hauria d'obrir-se a persones d'altres comunitats" que és el que proposarà Podem mitjançant una transacció 'in voce' en el proper ple del Parlament. També proposarà Podem que el plus es redueixi de 22.000 a 12.000 euros anuals.

En aquest sentit, el portaveu de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha insistit que "no hi ha precedents en altres comunitats autònomes" de plusos per residència de càrrecs d'un Executiu que, com proposa Podem, siguin de "caràcter universal".