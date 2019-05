MÉS per Palma proposa un Trambus que connecti el centre amb l'Aeroport i l'Arenal amb una freqüència de 7 minuts

Publicado 6/5/2019 14:38:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha proposat aquest dilluns la creació d'un transport d'alta capacitat, Trambus, que connecti el centre de la ciutat amb l'Aeroport de Son Sant Joan i l'Arenal amb una "freqüència garantida" d'entre 6 i 8 minuts.

Així ho ha expressat en roda de premsa el candidat a l'alcaldia, Antoni Noguera, on, en aquest sentit, ha argumentat que des de la seva formació "volen una Palma més verda i pensada per a les persones, no per als cotxes".

Sobre el Trambus, Noguera ha explicat que és "molt més econòmic" i "fàcil de construir" que altres opcions, com, per exemple, el tramvia o el metre i ha afegit que suposaria una millora per als veïns que utilitzen la línia 1, 23, la 31 i, especialment, la 15, "posat que el transport en Trambus és més puntual, més còmode i més ràpid".

En termes més concrets, el projecte connectarà el centre de Palma --des d'Avinguda Alemanya, davant els jutjats-- amb l'Aeroport i la Platja de Palma i discorreria per la segona línia de la Platja, i en segones i terceres fases es preveu que pugui connectar-se amb Calvià i altres zones del municipi.

Pel que fa al sistema de càrrega elèctrica, es realitza a través d'una tecnologia de pantògrafs amb una recàrrega ràpida en ruta, en els extrems de la línia i en un punt de recàrrega a la meitat del trajecte.

Així mateix, per garantir la velocitat dels autobusos d'alta capacitat, circularan per una plataforma diferenciada, per la calçada actualment existent, com a mínim, per un dels dos sentits.

A més, tindrà una línia única que substituirà l'actual circulació de 4 línies, i tenint en compte que la calçada és l'actual, no seria necessària una transformació urbana important, i sí l'adaptació d'algunes parades.

En termes econòmics, amb una inversió de 25 milions d'euros, aproximadament, es podrien comprar un mínim de 15 autobusos elèctrics d'alta capacitat i instal·lar un mínim de 5 estacions de recàrrega amb el sistema de pantògrafs.

Amb tot, Noguera ha recordat que actualment hi ha uns 900 cotxes per cada 1.000 habitants que "provoquen retencions dins de la ciutat, especialment en entrades i sortides". "Per això davant d'aquest escenari, hem d'oferir solucions de garantia, com és el Trambus", ha asseverat.