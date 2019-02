Un Miró de més de quatre milions d'euros, entre les obres més cares de la 38 edició d'ARCOmadrid que arrenca demà

Publicado 26/2/2019 17:30:32 CET

L'obra 'Personnage et oiseau, 27 juillet' (1963), de Joan Miró, amb un preu de més de quatre milions d'euros, és una de les peces més cares de la 38 edició d'ARCOmadrid, que obre les seves portes aquest dimecres 27 de febrer a Ifema.

Segons les dades als quals ha tingut accés Europa Press, a més d'aquest oli, de la francesa Galerie Lelong, també destaca 'Au milieu' (1942), de Wassily Kandinsky, que ven la galeria Leandro Navarro per 1,8 milions d'euros, seguit per 'Figura i ocell', de Joan Miró, que la Galeria Mayoral portarà per un preu d'1,2 milions d'euros.

En el costat oposat, una de les obres més barates és la peça fotogràfica 'Everything about the contemporary is panda' (2017), que Rodríguez Gallery ven per 700 euros, així com 'Blind drawings II' (2018), de Mónica de Miranda, que ofereix la Galeria Sabrina Amrani per un preu de mil euros.

Tant la xifra de quatre milions d'euros del Miró com els 700 euros de l'obra més barata superen les xifres de la passada edició: 'Nature morte', de Picasso, es va oferir per 2,5 milions d'euros, mentre que 'La nit és nostra', de Pauline Fondevila, i una escultura de ganxet d'Alex Francès, ambdues de la galeria Rosa Santos, van ser les peces més barates, amb un preu de 800 euros.