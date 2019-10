Morey diu que Delegació del Govern "no és un arma de confrontació" sinó que vetlla per les manifestacions pacífiques

Publicado 22/10/2019 14:35:52 CET

Delegació del Govern investigarà qui va promoure la contramanifestació del diumenge després de no "haver-hi una signatura clara" del convocant

PALMA DE MALLORCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegat del Govern en funcions, Ramon Morey, ha considerat que, amb relació a les manifestacions desenvolupades a Palma per la sentència del 'procés', la Delegació de l'Executiu central "no ha de tirar més llenya al foc", per la qual cosa està actuant amb "flexibilitat, proporcionalitat i fermesa democràtica". "Volem ser un punt de trobada, no una arma de confrontació", ha postil·lat Morey.

En aquest sentit, en declaracions als mitjans aquest dimarts, Morey ha dit que "l'important" per a la Delegació és que les mobilitzacions es facin de "la manera més pacífica i tranquil·la possible" i que es "pugui gaudir del dret constitucional de manifestació sense tenir por o risc de violència".

Morey ha destacat que les concentracions del passat dilluns --quan es va conèixer la sentència-- a Plaça de Cort i la d'aquest diumenge que va començar en plaça del Mercat amb destinació al Consolat de Mar van ser "tranquil·les i no va haver-hi problemes".

INVESTIGARAN LA CONTRAMANIFESTACIÓ DEL DIUMENGE

No obstant això, Morey ha explicat que la Delegació del Govern investigarà qui va promoure la contra manifestació del diumenge en favor de la unitat d'Espanya després de no "haver-hi una signatura clara" del convocant.

Cal recordar que havia estat convocada en xarxes socials pel col·lectiu Joves en Defensa d'Espanya, si bé va quedar anul·lada a causa de "els continus malentesos", segons va informar aquest col·lectiu en el seu compte oficial de Twitter.

La segona manifestació pretenia congregar els manifestants i fer el mateix recorregut que l'altra mobilització en contra de la sentència, però no comptava amb l'autorització oficial, ja que la convocada per l'Obra Cultural Balear havia sol·licitat l'autorització primer.

El delegat ha explicat que "estan mirant" qui va convocar aquesta concentració, ja que "hi ha una entitat que sí ho va fer --Joves en Defensa d'Espanya--, però finalment la va anul·lar". "Cal saber la gent que estava allí per què hi estava. Va veure la convocatòria que van desconvocar, quines raons tenien, què hi ha allí darrere, qui és el promotor?", s'ha preguntat Morey, afegint que "ja es prendran les decisions que toquen".

Morey ha recordat que en les manifestacions no comunicades es fa un informe per "veure qui són els promotors", no els ciutadans participants, ja que la Llei de Seguretat Ciutadana "no investiga qui participa, sinó qui la promou".

No obstant això, ha reiterat que els permisos i autoritzacions són un "tema administratiu" i "l'important" per a la Delegació és que els drets de manifestació es desenvolupin de la "manera més pacifica possible".