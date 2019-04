La Nao Victoria atraca aquest dimecres a Maó

Publicado 10/4/2019 17:41:39 CET

MENORCA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Nao Victoria ha salpat aquest dimecres des de Palma rumb al port de Maó, on atracarà aquesta mateixa tarda, al voltant de les 16.00 hores, per continuar amb la seva gira per commemorar el V Centenari de la Primera Volta al Món.

El vaixell obrirà aquest dijous les seves portes i perllongarà la seva estada en la rada maonesa fins al 21 d'abril amb l'objectiu de difondre la seva història entre els menorquins.

La Nao Victoria és una rèplica del navili que entre 1519 i 1522 va aconseguir culminar la primera circumnavegació del planeta, capitanetjada per Magallanes i Elcano.

Es tracta de vaixell històric de 26 metres d'eslora i set metres de màniga, de pi i roure, on els visitants podran recórrer les seves cobertes i baixar al celler per experimentar com viuen els homes i dones que avui dia componen la seva tripulació.