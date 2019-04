Noguera ofereix Palma com a port segur pels 64 migrants a bord del vaixell de rescat 'Alan Kurdi'

Publicado 11/4/2019 17:07:49 CET

L'alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha remès aquest dijous una carta a la presidenta del Govern, Francina Armengol, en la qual ofereix el port de Palma per acollir el vaixell de rescat de persones migrades i refugiades 'Alan Kurdi', a bord del que es troben 64 persones rescatades per les tripulacions de l'ONG alemanya Sigui Eye i ProEmAid.

En la missiva, Noguera ha instat l'Executiu autonòmic a realitzar les "gestions pertinents" per sol·licitar al Govern de Pedro Sánchez l'autorització perquè l''Alan Kurdi' atraqui en el port de Palma amb la finalitat de dotar d'assistència mèdica i humanitària a les persones que porta a bord.

"És necessari que les institucions públiques de Balears ens unim en defensa dels drets humans i de la voluntat manifesta d'acollir", ha manifestat l'alcalde de Palma, qui ha recordat que Cort va acordar al setembre de 2015 declarar Palma com a 'Ciutat d'Acolliment' per oferir la ciutat com a "refugi" davant la crisi humanitària.

Cal recordar que l''Alan Kurdi' va rescatar la setmana passada a 64 persones en aigües del Mediterrani Central i, des de llavors, porten cercant port segur després de la negativa d'Itàlia i Malta.