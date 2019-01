Noguera promociona a Madrid els establiments emblemàtics de Palma

Publicado 23/1/2019 14:41:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Gen. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Palma, Antoni Noguera, i la regidora de Turisme, Comerç i Treball, Joana Maria Adrover, han arribat aquest dimecres a Madrid per assistir a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) i promocionar els establiments emblemàtics de la ciutat.

En un comunicat emès per Cort, s'ha informat que es vol apostar pel comerç emblemàtic "com a valor afegit" durant l'oferta de tot l'any i, en aquest sentit, l'objectiu és impulsar una nova estratègia de marca que segueixi aquesta nova línia i que es presentarà aquest dijous.

"Fitur és un dels esdeveniments més importants de la temporada, alhora que el millor mostrador per difondre els nous valors en els quals es basa l'estratègia turística de Palma els mesos de tardor-hivern", ha asseverat Noguera.

A més, Noguera ha apuntat que "un dels majors reptes actuals" és, al seu semblar, garantir un model de turisme responsable amb la ciutat i el territori" i ha afegit que "la cultura i el valor afegit del comerç emblemàtic són una opció estratègica".

Per la seva banda, Adrover ha indicat que des de la Fundació Turisme Palma 365, són "conscients" de la importància que té el mercat nacional per a Balears i, per aquest motiu, ha assegurat que estan treballant en "una estratègia de captació de turistes nacionals".

"Ens dirigim sobretot el segment cosmopolita posat que és un tipus de viatger molt interessant per la seva capacitat per potenciar la temporada mitjana i baixa. Es tracta d'un visitant amb interès en el patrimoni, la cultura, les compres i la gastronomia. Per tant, per a ells, Palma és una destinació molt atractiva", ha argumentat Adrover.

A Fitur també assisteixen la coordinadora general de l'àrea de Turisme, Comerç i Treball, Pepa Peláez, i el gerent de la Fundació Palma 365, Pedro Homar. Durant el matí d'aquest dimecres, la delegació del Consistori ha mantingut diverses reunions amb alguns dels membres de la Fundació Palma 365, amb empreses del sector i amb mitjans de comunicació especialitzats.