El Palau de Congressos de Palma acull des d'aquest dimarts una conferència sobre tecnologies hoteleres

Publicado 9/4/2019 14:16:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palau de Congressos de Palma acull des d'aquest dimarts fins al dijous la conferència 'Hospitality Industry Technology Exposition and Conference' (Hitec) sota el títol 'Presentant les solucions de demà avui' sobre tecnologies hoteleres i que reunirà unes 600 persones de 28 països, ha informat l'organització d'Hitec en un comunicat.

Així mateix, s'ha informat que un 30 per cent dels assistents són professionals espanyols i han detallat que reunirà, a més de les conferències, una zona d'exposició de stands d'empreses de tecnologia turística.

Les conferències tindran lloc el dimecres 10 d'abril i el dijous per durant el matí i, des de l'organització, han destacat la sessió inicial conduïda per la CEO de Fast Future, Rohit Talwar, per explorar les tecnologies que poden tenir una gran influència en el sector turístic en els propers cinc anys, i analitzar com aquestes tecnologies podrien transformar les organitzacions, estratègies, propostes i models de negoci.

La presidenta del Govern, Francina Armengol i la Secretària d'Estat de Turisme, Isabel Oliver, intervindran el dijous a les 10.00 hores, per donar la benvinguda als professionals participants.