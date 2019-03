Palma acull a partir d'aquest dijous un festival de cinema africà

Publicado 13/3/2019 14:36:04 CET

Palma acull el Festival d'Altres Cinemes (FAC) que se celebrarà des d'aquest dijous al 16 de març al CineCiutat i que se centrarà a donar a conèixer "les múltiples i diverses realitats" de diferents països de l'Àfrica subsahariana.

Segons han informat des de l'organització, es projectaran cinc pel·lícules recents d'autors emergents d'Àfrica, "per mostrar la riquesa i la diversitat cultural africana".

Aquest dimecres, com a activitat paral·lela, l'Universitat de les Illes Balears (UIB) acollirà el seminari obert 'Cinematografies Africanes per entendre el continent veí', conduït per María Magdalena Brotons Capó, professora d'Història de l'Art del Departament de Ciències i Teoria de les Arts de la UIB i Sebastián Ruiz-Cabrera, programador del Festival d'Altres Cinemes (FAC).

A més, s'han programat taules rodones amb veus expertes per contextualitzar els films i debatre sobre les diferents temàtiques que tracten.

Entre altres persones intervindran les periodistes Ángeles Lucas, i Beatriz Mesa, el també periodista Moha Gerehou (Espanya-Guinea Equatorial), l'africanista congolès Mbuyi Kabunda i l'antropòleg Rafa Crespo Ubero.

Les pel·lícules que es projectaran seran 'Rafiki' (2018), de Wanuri Kahiu; 'Wallay' (2017) de Bernie Goldblat; 'Dem Dem!' (2017), de Christophe Rolin, Marc Recchia i Papi Bouname Lopy; 'aKasha' (2018), d'Hajooj Kuka i 'Mamen Colonelle' (2017), de Dieudo Hamadi.

'Rafiki' tracta el moviment LGTBIQ a Kenya; 'Wallay' parla sobre la identitat del migrant; 'aKasha', que serà estrena nacional, i el documental 'Mamen Colonelle' parlen sobre la crueltat dels conflictes; la primera narrada a través de la comèdia.

Així, durant els dies de la mostra, es pretén "despertar consciències crítiques" que puguin estimular pràctiques solidàries i fomentar la cooperació activa amb aquests països i els seus ciutadans.

El festival, segons han informat, està organitzat per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.