Palma obre Sant Sebastià 2019 amb un pregó satíric i reivindicatiu amb temes com l'habitatge o la violència masclista

El pregó de tres actors de la sèrie 'Mai Neva a Ciutat' d'IB3 detalla un programa electoral irònic

Palma ha arrencat aquest dissabte les festes de Sant Sebastià amb un pregó amb to satíric que per primera vegada s'ha dut a terme al matí, i en el qual s'han esmentat temes com l'habitatge, la violència de gènere, la llibertat d'expressió o l'acolliment humanitari, entre d'altres.

Els actors Esther López, Maria Bauçà i Josep Orfila han aprofitat l'any electoral per presentar les seves propostes pel "nou equip de govern que surti de les eleccions vinents". Així, el pregó s'ha basat en una vintena de propostes en to satíric que han fet referència a temes d'actualitat.

Per exemple, s'ha al·ludit l'esbucament de l'edifici de Gesa, als carrils bici, a l'ampliació dels horaris del Bus Nit o a la saturació turística, entre altres temes.

En aquest programa electoral satíric han demanat "que qualsevol persona pugui expressar lliurement el seu pensament o opinió sense que això comporti la presó o l'exili", afegint que "en cas que això no sigui possible, que l'oferta de països on exiliar-se millori", demenant "quant costa un cafè a Bèlgica".

Pel que fa a l'habitatge, han reclamat "que qualsevol persona tingui dret a una vivenda digna", pel que han demenat la "regulació automàtica dels pisos de lloguer turístic". Seguidament, han recordat que els arrendaments vacacionals ja estan regulats. "Funcionar no funciona, però regulat està", han postil·lat.

Una altra proposta del programa electoral dels pregoners ha estat "deixar de matar dones". "Molaría moltíssim que en aquesta ciutat i totes les altres es deixés d'agredir, violar i matar dones pel simple fet de ser dones", han reivindicat.

En el pregó, els actors també han manifestat la seva voluntat de "acollir" i han insistit que "cap persona és il·legal". "En aquesta ciutat hi ha espai de sobres per a aquelles persones que realment ho necessiten", han incidit. Així, han assenyalat que "tots" caben excepte "els feixistes, els masclistes, els homòfobs, els racistes i els xenòfobs", que no són "benvinguts".

Així mateix, s'ha fet referència a la "desprotecció del 'milenial'" i han esmentat propostes "perquè Palma torni a molar", plantejant la reobertura de "bars i locals mítics".