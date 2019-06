El Parlament es constitueix aquest dijous amb PSIB, MÉS i Podem pendents de pactar la configuració de la Mesa

Publicado 16/6/2019 12:26:47 CET

La sessió plenària del nou hemicicle començarà les 10.00 hores

PALMA DE MALLORCA, 16 Juny (EUROPA PRESS) -

El Parlament celebrarà aquest dijous 20 de juny la seva sessió constitutiva amb la qual s'iniciarà la X legislatura de la Càmera balear, encara que abans PSIB, MÉS i Podem hauran d'haver arribat a un acord sobre la configuració de la Mesa.

Una vegada es constitueixi la Càmera començarà el compte enrere per celebrar la sessió d'investidura de la presidència de l'Executiu, per la qual cosa en els quinze dies posteriors la presidència del Parlament haurà de proposar un candidat a la Presidència de la Comunitat Autònoma.

L'escollida serà, previsiblement, l'actual presidenta del Govern, Francina Armengol, al no perillar la seva investidura gràcies al pacte de governabilitat de socialistes al costat d'Unides Podem i MÉS per Mallorca.

Les formacions progressistes sumen majoria parlamentària (més de 30 escons dels 59 de la Càmera), en comptabilitzar els 19 escons del PSIB, els 6 d'Unides Podem, els 4 de MÉS per Mallorca i 1 escó de Gent per Formentera (GxF), a més dels 2 diputats de MÉS per Menorca.

SENSE ACORD SOBRE CÀRRECS UNIPERSONALS

Els partits del Pacte, immersos en negociacions de governabilitat de l'Executiu des de fa setmanes, encara no han tractat en cap de les seves trobades el repartiment de càrrecs unipersonals, com serien la composició de la Mesa del Parlament --que inclou la presidència del Parlament-- ni el senador autonòmic designat per la Càmera balear, reclams de MÉS i d'Unides Podem.

"Primer s'ha d'estructurar l'organigrama de l'Executiu", va assenyalar la representant del PSIB en les negociacions al Govern, Pilar Costa, postura en la qual coincideixen des de Podem. El seu secretari d'organització a Balears, Alejandro López, va sostenir que per tractar la representativitat dels partits a la Mesa i en el Senat s'ha de tancar prèviament el repartiment de conselleries i cercar un "equilibri de forces" en el Govern.

"Anirà justet", va reconèixer López, en resposta a preguntes dels periodistes sobre els tempos a seguir per pactar la distribució de la Mesa del Parlament abans del dijous 20, data en la qual es constitueix la Càmera balear.

15 DIES PER A LA INVESTIDURA

Tal com s'estableix a l'Estatut d'Autonomia de Balears i en el Reglament del Parlament, en el termini dels 15 dies següents a la constitució de la Càmera balear, el president proposarà un candidat a la presidència de la Comunitat Autònoma, prèvia consulta amb els portaveu dels grups polítics.

Si la persona candidata proposada obté el vot afirmatiu de la majoria absoluta dels membres de la càmera, s'entendrà atorgada la confiança. Si no l'obté a la primera votació, es procedirà a una altra, passades 48 hores, i la confiança s'entendrà atorgada si obté majoria simple.

46% DE DONES

La futura Càmera autonòmica estarà integrada per 32 homes i 27 dones, per la qual cosa el 46 per cent dels representants de la ciutadania en l'hemicicle seran dones.

Així ho va anunciar aquest dijous el president del Parlament en funcions, Baltasar Picornell, qui va assenyalar que la proporció d'homes i dones en el Parlament de la present legislatura consolida una tendència a la "gairebé paritat" experimentada en les últimes dècades.

Quant als grups d'edat, durant totes les legislatures la gran majoria dels diputats assistents a la sessió constitutiva tenen entre 31 i 60 anys. En aquesta nova legislatura, solament una diputada és menor de 31 anys, mentre que hi ha cinc diputats majors de 60.