El Parlament vota aquest dimarts la Llei de Patrimoni Immaterial a l'últim ple de la legislatura

Publicado 25/3/2019 10:34:22 CET

El balanç de la gestió del Govern serà objecte de la majoria de les preguntes de la sessió de control

PALMA DE MALLORCA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament sotmetrà a votació -i probablement aprovarà- a l'últim ple de la legislatura la Llei de Salvaguarda del Patrimoni Immaterial de Balears. També sotmetrà a debat i votació l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa i d'un decret llei de crèdits suplementaris per atendre despeses derivades de sentències judicials i indemnitzacions pels danys de les inundacions al Llevant de Mallorca.

El portaveu MÉS per Mallorca, Miquel Gallardo, després de la Junta de Portaveus del passat dimecres, va valorar que la Llei de Patrimoni Immaterial que busca ser garantia que aquest "no quedi desprotegit mai". D'altra banda, Cs va comentar que la Llei "té un propòsit intervencionista al servei d'una determinada ideologia

'pancatalanista'".

També se sotmetrà a debat i votació el dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos per a la concessió de crèdits suplementaris per atendre sentències judicials pendents i les indemnitzacions pels danys de les inundacions al Llevant.

Així mateix, la capitalitat d'Eivissa, una Proposició de Llei dels socialistes, ha estat descrita pel portaveu de Podem al Parlament, Alberto Jarabo, com alguna cosa que farà que "el Govern estigui més proper als ciutadans".

D'altra banda, els 'populars' presenten una Proposició No de Llei relativa a un acord per promoure la llei de la reserva de la biosfera de Menorca, mentre que Podem interpel·larà a un membre del Govern per parlar de la col·laboració publico-privada de la sanitat pública de les Balears.

EL BALANÇ DE LA LEGISLATURA CENTRA EL DEBAT DE LA SESSIÓ DE CONTROL Al GOVERN

El balanç de la legislatura serà objecte de la majoria de les preguntes a la presidenta del Govern, Francina Armengol i als consellers.

En concret, el diputat de MÉS per Mallorca Nel Martí li preguntarà a Armengol per les accions dutes a terme a Menorca, mentre que la diputada de Podem Laura Camargo ho farà sobre la relació de les polítiques turístiques i les demandes socials per "establir límits a un il·limitat creixement turístic" durant aquesta legislatura.

D'altra banda, el portaveu del Grup Parlamentari Popular, Gabriel Company, preguntarà a la presidenta si creu que el Govern ha estat a l'altura dels interessos de Balears, mentre que el diputat del PI Jaume Font interrogarà a Armengol sobre el nombre de "projectes anunciats sense fer".

La diputada del Grup Mixt Xelo Hortes posarà sobre la taula "els efectes en els ciutadans produïts per les accions del Govern". La diputada del PP Antonia Perelló preguntarà per la gestió de la radiotelevisió pública IB3, mentre que el també diputat 'popular' Miquel Vidal preguntarà al conseller de Medi ambient, Vicenç Vidal, pel "complert" sobre la base dels objectius de la seva cartera.

La gestió del "repartiment" de la riquesa, del turisme i de la salut durant els últims quatre anys formaran part d'altres de les preguntes dels 'populars' als consellers.

El conseller d'Educació, Martí March, haurà de respondre les preguntes de la diputada popular Maria Núria Riera i la diputada del PI Maria Antònia Sureda, que li interrogaran sobre els objectius complerts en matèria educativa.

Finalment, els diputats de Podem, Carlos Saura i Aitor Morrás, preguntaran per la "situació de privilegi dels hotelers" i per "el nombre d'habitatges que no compleixen la seva funció real" a Balears, alguna cosa que hauran de respondre els consellers Bel Busquets i Marc Pons, respectivament.