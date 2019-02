El PIB balear podria caure fins a sis desenes per cada punt que baixi l'economia britànica pel Brexit, segons el BBVA

Publicado 6/2/2019 14:54:15 CET

La repercussió dependrà de l'acord final que se subscrigui entre el país britànic i la UE i dels impactes financers en funció de com s'assimili als mercats

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 6 Febr. (EUROPA PRESS) -

BBVA Research estima que el PIB d'Espanya restarà quatre dècimes al seu creixement per cada punt que es contregui l'economia del Regne Unit a conseqüència del Brexit, i que l'impacte podria aconseguir fins i tot fins a sis desenes en algunes comunitats autònomes amb major exposició, com a Comunitat Valenciana, Múrcia, Balears o Canàries.

Així ho ha quantificat l'economista cap de BBVA Research per a Espanya, Miguel Cardoso, durant la presentació de l'informi 'Situació Espanya', elaborat pel servei d'estudis de l'entitat, que manté la seva previsió de creixement per Espanya en el 2,4% per aquest any i estima una moderació fins al 2% el 2020.

Cardoso ha estimat que per cada punt que retrocedeixi l'economia britànica com a conseqüència del Brexit el PIB espanyol restarà quatre desenes al seu avanç, la qual cosa suposa uns 4.800 milions d'euros menys, amb especial impacte en algunes comunitats autònomes i alguns sectors que presenten una exposició major a l'economia anglesa.

D'aquesta forma, ha indicat que les economies d'algunes regions com Múrcia, Comunitat Valenciana, Canàries o Balears podrien registrar un impacte d'al voltant de sis dècimes menys de creixement per cada punt de PIB que es redueixi de l'economia del Regne Unit.

No obstant això, ha matisat que aquesta repercussió dependrà de l'acord final que se subscrigui entre el país britànic i la UE i dels impactes financers en funció de com s'assimili als mercats.

En el seu informe, BBVA Research cita el Brexit com un dels principals elements d'incertesa per a l'economia espanyola i apunta que el procés segueix bloquejat per la forta oposició del Parlament britànic a l'acord aconseguit entre el seu Govern i la UE.

En aquest sentit, afegeix que "tots els escenaris segueixen oberts", des d'un acord per mantenir-se a la UE a una sortida abrupta, així com la bestreta d'eleccions generals o un segon referèndum. No obstant això, considera que la probabilitat d'una sortida desordenada del Regne Unit de la UE "segueix sent baixa".