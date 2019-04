El poliesportiu de Pollença acollirà al maig el Campionat d'Espanya Sènior de Bàdminton

Publicado 24/4/2019 17:33:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El poliesportiu de Pollença acollirà els propers 3,4 i 5 de maig el Campionat d'Espanya Sènior de Bàdminton que tindrà lloc a Pollença, i on participaran més de 300 jugadors dels diferents territoris de l'Estat espanyol, tots majors de 30 anys.

En un comunicat emès per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, s'ha informat que el pavelló de Pollença ha estat triat per la Federació Espanyola de Bàdminton i és l'únic de Mallorca que compleix amb tots els requisits necessaris per a un correcte desenvolupament del campionat.

L'esdeveniment comptarà amb una assistència de 500 persones sumant jugadors, àrbitres, jutges, equips mèdics i acompanyants i la Conselleria col·laborarà a través de la Fundació per a l'Esport Balear.