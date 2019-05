El PP promet rebaixar a la meitat els bitllets de tren i autobús

Publicado 16/5/2019 16:35:52 CET

També defensaran una tarifa màxima de vols amb la Península

PALMA DE MALLORCA, 16 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Govern, Biel Company, ha promès aquest dijous rebaixar a la meitat els bitllets de tren i autobús, així com defensar davant el Govern i la Unió Europea (UE) una tarifa màxima en el preu dels vols amb la Península, "per evitar l'encariment dels bitllets en dates assenyalades".

Així ho ha presentat Company en roda de premsa, acompanyat dels candidats al Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i a l'Alcaldia de Palma, Mateo Isern, on ha exposat les mesures de la formació en matèria de mobilitat i ha destacat la seva aposta per "un transport públic modern i sostenible".

Per aconseguir-ho i acabar amb "el caos i els embusos continus", impulsaran aquesta rebaixa del preu dels bitllets, ampliaran el metre fins a l'hospital de Son Espases i el Parc Bit, i milloraran la xarxa de carreteres i els accessos a Palma.

En aquest sentit, els 'populars' promouran la finalització del Segon Cinturó, "que no s'ha acabat per les disputes internes de l'esquerra", un carril més en l'autopista de l'Aeroport i les carreteres Llucmajor-Campos, Maó-Ciutadella i Eivissa-Santa Eulària.

"EL PROBLEMA DE LA MOBILITAT A PALMA NO TÉ SOLUCIÓ FÀCIL"

Per la seva banda, Isern ha assenyalat que "el problema de la mobilitat a Palma no té una solució fàcil ni a curt termini", per la qual cosa els 'populars' proposaran "un pacte entre totes les forces polítiques amb representació en el consistori per implementar mesures concretes capaces de donar solució al llarg de dues o tres legislatures".

Finalment, Isern ha reiterat l'aposta del PP per un transport públic "àgil, modern i amb més freqüències", així com amb l'"increment d'aparcaments en superfície, subterranis i dissuasoris".