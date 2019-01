El preu de l'habitatge de segona mà a Balears puja un 15,8% durant 2018, segons Idealista

Publicado 27/12/2018 20:47:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El preu de l'habitatge de segona mà va experimentar en Balears una pujada del 15,8% durant l'any 2018 fins a situar-se en 2.863 euros per metre quadrat, segons l'informe anual de preus d'Idealista.

Durant l'últim trimestre de l'any el creixement ha sigut més modest (3,9%) i només quatre municipis analitzats han registrat preus més baixos que fa un any.

La major caiguda es va experimentar a Sant Antoni de Portmany (Eivissa), on els propietaris van rebaixar un 3,2% les seves pretensions. Li segueixen les caigudes de Colònia Sant Jordi (-2,9%), Eivissa (-1,7%) i Manacor (-1,5%).

En tots els altres mercats els preus s'han incrementat, sent Andratx on ho han fet amb més força (24,8%). A continuació, se situen les pujades de Calvià (18,3%), Port de Pollença (13,5%) i Alaior (12,1%).

Malgrat la caiguda, Eivissa és el mercat més car de tots els analitzats a les illes (5.078 euros/m2), seguit per Sant Josep de sa Talaia, amb 3.628 euros/m 2, i Calvià (3.621 euros/m2).

El municipi més econòmic dels analitzats a Balears és Inca, on els propietaris demanen una mitjana de 1.276 euros/m2. Els segueixen Sa Pobla (1.286 euros/m 2 ) i Campos (1.611 euros/m2).

DADES NACIONALS

A nivell nacional, l'any 2018 tanca amb una variació positiva dels preus de l'habitatge usat. Els preus van pujar un 8,4% en els últims 12 mesos fins a situar-se en els 1.720 euros/m2.

Tot i així, i com és tònica habitual, no tots els mercats s'han comportat de la mateixa manera, i mentre alguns creixen a taxes de dos dígits uns altres ho fan de manera més moderada i en alguns d'ells els preus segueixen caient sense trobar encara el seu sòl.

La pujada més alta la marca Las Palmas de Gran Canària, que amb un increment del 21,1% ha situat el preu de l'habitatge usat en 1.967 euros/m2. La major caiguda, en canvi, s'ha produït a Tarragona (-10,9%).

Madrid finalitza 2018 amb una pujada interanual en el preu de l'habitatge usat del 17%, la qual cosa situa el preu del metre quadrat a la capital en 3.844 euros. També ha estat rellevant la pujada de València (16,4%) i Màlaga (15,3%).

El preu mitjà de l'habitatge usat també va créixer a Barcelona durant els últims 12 mesos, encara que ho va fer d'una forma mínima (1,4%). Aquest increment ha deixat el preu del metre quadrat en 4.344 euros.

De la resta de capitals també destaca la pujada de Girona (14,5%), Huesca (14,3%), Granada (13,4%), Logronyo (13%) i Pamplona, on han crescut un 12,3%. En aquest any Sant Sebastià ha desbancat a Barcelona com la capital espanyola més cara (4.403 euros/m 2 ) a la capital guipuscoana enfront dels 4.344 euros/m 2 de la catalana.

Després d'elles se situen Madrid (3.844 euros/m2) i Palma (2.963 euros/m2), en cinquè lloc se situa Bilbao, el metre quadrat del qual encara aconsegueix els 2.933 euros i en la part oposada de la taula està Àvila, amb 952 euros/m2.

Segons Fernando Encinar, cap d'estudis d'idealista, "l'any acaba amb rellevants creixements en els preus de venda de l'habitatge usat. No obstant això, en els últims mesos de 2018 les pujades s'han moderat i, en alguns casos, "han revertit la tendència i es produeixen caigudes".