Prohens diu que "impulsaran una revolució fiscal" que "retornarà 16.000 milions als ciutadans"

Publicado 16/4/2019 17:40:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP al Congrés per Balears, Margalida Prohens, ha sostingut aquest dimarts que si els 'populars' presideixen l'Executiu central "impulsaran una revolució fiscal", ja que el seu partit "no creu en les revolucions que es fan a les places amb banderes passades de moda, sinó en una revolució que retorni 16.000 milions d'euros a les butxaques dels ciutadans".

Així ho ha manifestat després de reunir-se --juntament amb el candidat del PP al Govern, Biel Company-- amb representants de l'Associació d'empreses Familiars i, més concretament, Prohens ha explicat que reduiran l'IRPF per sota del 40 per cent i l'impost de Societats per sota del 20 per cent.

Així mateix, ha assenyalat que eliminaran el d'Actes Jurídics Documentats per a hipoteques, com també els "injusts" impostos de Successions i Donacions, "una cosa al que ja s'ha compromès, tant Pablo Casado, com Biel Company, perquè ningú ha de tornar a pagar per béns que ja han pagat els seus familiars".

En la trobada han coincidit "en la necessitat d'una normativa estable i la defensa de la seguretat jurídica i de figura de l'empresari" i, en aquest sentit, la 'popular' ha assenyalat que "alguna cosa estem fent malament a Espanya quan només el 30 per cent dels nostres joves vol ser emprenedor".

"No podem seguir amb la criminalització de l'empresa i de l'empresari per part l'esquerra, perquè l'única cosa que s'aconsegueix amb això és penalitzar al treballador", ha dit Prohens, i ha afegit que "sempre que governa l'esquerra destrueix la classe mitjana.

Prohens ha subratllat que, des del PP, "saben que a Espanya i, concretament a Balears, es necessita una classe mitjana forta per seguir avançant com a societat".

Finalment, la 'popular' ha afirmat que "eliminaran les traves a els qui són els veritables protagonistes de la recuperació econòmica i la creació de llocs de treball".