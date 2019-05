La psicòloga d'una família maltractada considera "impossible" que les víctimes hagin simulat els fets

Publicado 30/5/2019 14:02:20 CET

L'acusat s'enfronta a una pena de 21 anys de presó

La psicòloga que va atendre a la dona i fills d'un home acusat per maltractaments que està sent jutjat aquesta setmana a l'Audiència Provincial de Balears ha manifestat que, en relació a la denúncia, li resulta "impossible" que les víctimes hagin mantingut "una simulació tan perllongada en el temps".

La Fiscalia demana a l'acusat, que té 50 anys i porta des de gener de 2018 a la presó, una pena total de 21 anys de presó per aquests fets que van ocórrer almenys entre 2003 i desembre de 2017.

Durant la seva declaració, la psicòloga ha explicat que ha portat al cas des que es van atrevir a denunciar --principis de 2018-- i que durant aquest temps les tres víctimes han transmès "tant verbalment, com mitjançant símptomes de salut física i emocional" la creença que "el fet d'haver denunciat suposava la mort".

Segons la seva valoració, la denúncia no va venir motivada per una intenció "de reptar, de defensa o d'ajustar comptes" sinó que està relacionada amb una "actuació desesperada sense mirar les conseqüències". En el judici, la mare va assegurar que la primera agressió va tenir lloc quan estava embarassada del seu primer fill.

Per la seva banda, un psicòleg forense que ha portat el cas ha manifestat que des del seu punt de vista les manifestacions que fan en relació a la "vivència soferta" són "versemblants".

A més, ha explicat que, sobretot en el germà major respecte al petit, hi ha un "sentiment de retret" per no haver pogut "adoptar mesures, per no haver exercit una tasca de tutela".

Sobre això, la psicòloga ha manifestat també que en el cas de la mare es va manifestar un "sentiment de culpa en prendre consciència dels fets i que amb ella en particular ha hagut de treballar aquest "sentiment de culpa" que manifestava "per no haver-los protegit".

Aquest dimecres, també han declarat la mare de l'acusat i dos amics de la família. La mare ha detallat que la relació amb la nora era "bona" i que solament van tenir una discussió: "Em va demanar diners i li vaig dir que no podia fer-ho".

Pel seu costat, els dos amics han declarat en un sentit similar. Tots dos han assenyalat que "mai" han vist un comportament agressiu de l'acusat i que cap d'ells l'ha vist gat.

L'ACUSAT NEGA ELS FETS

En la primera jornada del judici, l'home va negar els fets i va assegurar que la denúncia es deu a motius econòmics. "La meva exdona vol diners per pagar la universitat dels nostres fills", va afirmar.

En termes generals, l'acusat va negar totes les acusacions. "Mai en la vida", va repetir com a resposta en les vàries ocasions en les quals va ser preguntat tant per si els havia amenaçat, sotmès a maltractaments o a abusos sexuals.

Per la seva banda, la seva exdona va relatar diferents episodis violents. El primer d'ells va tenir lloc, segons va explicar, quan estava embarassada del seu fill petit: li va clavar un penjador en la cama. També va assegurar que la va arribar a amenaçar amb un ganivet i que, si en aquest moment, no haguessin estat els seus fills "no estaria viva". "El físic era dolent, però la por i la tristesa era el pitjor", va manifestar.