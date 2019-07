El PSOE avança que és "més que probable" que s'arribi a un acord amb MÉS i Podem al Consell de Menorca

Publicado 3/7/2019 13:24:55 CET

MENORCA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PSOE de les negociacions per tancar el nou govern del Consell Insular de Menorca, Damià Borrás, ha apuntat aquest dimecres que és "més que probable" que s'arribi a un acord entre els socialistes, MÉS per Menorca i Unides Podem.

En declaracions a Europa Press, Borrás ha recordat que les converses es van reprendre aquest dimarts després que MÉS per Menorca es retirés de les negociacions al no arribar a un enteniment en relació a la presidència, que els econacionalistes consideraven necessari compartir.

Durant la trobada, que va tenir una durada aproximada de quatre hores, es va arribar a un "acord bàsic de programa", tal com ha afirmat Borrás. Així, els grups s'han donat ara un temps per analitzar l'esborrany del document programàtic i es reuniran de nou aquest dijous a la tarda per acabar de definir-lo.

També han començat a treballar en la definició de l'organigrama del futur equip de govern. "Hi ha un cert acord sobre com es poden definir les àrees, però no hi ha res tancat del tot", ha assenyalat el socialista.

Cal recordar que el ple de constitució del Consell Insular de Menorca i d'investidura de presidència tindrà lloc dissabte que ve, per la qual cosa sembla que les negociacions es tancaran 'in extremis'.