'Salvem Portocolom' registra unes 2.000 al·legacions contra la modificació urbanística que permet hotels al centre

La plataforma ciutadana 'Salvem Portocolom' ha registrat a l'Ajuntament més de 2.000 al·legacions contra la modificació puntual del Pla General de Felanitx que permet la implantació de més places turístiques al nucli històric de Portocolom.

Segons ha informat 'Salvem Portocolom' en una nota de premsa aquest dimarts, l'al·legació es va començar a distribuir el passat 17 d'agost i tres setmanes després, ha aconseguit la signatura de més de 2.000 persones, per la qual cosa s'han mostrat "molt satisfets" amb la resposta ciutadana.

'Salvem Portocolom' assegura que ara l'Ajuntament obrirà un període per estudiar les al·legacions i decidir si les accepta o no. Aquestes al·legacions demanen al Consistori que mantingui l'actual índex d'intensitat turística, que permet, han explicat, implantar una plaça turística per cada 60 metres quadrats a edificis anteriors a l'any 1940.

En aquest sentit, des de la plataforma han recordat que la proposta municipal pretén rebaixar l'índex a una plaça per cada 30 metres quadrats, i encara que solament afectava els projectes situats al nucli antic de Felanitx, finalment l'Ajuntament va decidir incloure Portocolom, on, segons apunten, la mesura tindria un impacte "molt important" sobre els nuclis històrics de Sa Capella i Sa Duana.

UN MUNICIPI "SATURAT"

La modificació afectaria com a mínim a 15 edificis que podrien sumar prop de 300 places turístiques, afegint "més pressió turística" a una zona que "ja està saturada", i des de 'Salvem Portocolom' sostenen que "té mancances en l'aigua potable, el clavegueram, l'aparcament, i en l'habitatge", han sentenciat.

Precisament, aquesta plataforma ciutadana ha assegurat que molts residents abandonen Portocolom per no poder pagar el lloguer ni comprar habitatges, que tenen uns preus "disparats". L'associació ha afegit que els residents són substituïts per estrangers amb "molt poder adquisitiu" o empreses immobiliàries que dediquen l'habitatge al lloguer turístic o l'especulació.

'Salvem Portocolom' ha destacat que les places turístiques legals a Felanitx l'any 2019 s'han situat en 10.729, i el padró municipal té 17.319 habitants inscrits (0,62 places turístiques per habitant). A això, a més, se li sumen, segons la plataforma ciutadana, 2.000 places il·legals de lloguer turístic.