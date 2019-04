El SOIB entrevista a 66 candidats en un procés de selecció per cobrir 147 llocs de feina d'Eroski

Publicado 10/4/2019 17:12:54 CET

El servei SOIB Empreses ha entrevistat aquest dimecres a Manacor a 66 candidats durant el tercer procés de selecció de personal per cobrir 147 llocs de treball dels supermercats d'Eroski en diferents municipis de Mallorca, segons ha informat la conselleria de Treball, Comerç i Indústria en un comunicat.

La cadena ofereix per a aquesta temporada turística 55 llocs de treball en caixa-reposició i 92 per a la secció de frescs a les zones de Manacor, Son Servera, Artà, Capdepera, Felanitx, Santanyí i Campos. En el procés de selecció han intervingut 4 tècniques del departament d'Orientació i Intermediació així com 2 tècniques de recursos humans de l'empresa.

Des de la Conselleria han avançat que la propera preselecció tindrà lloc el 8 de maig en la qual els candidats optaran a 185 llocs de treball dels supermercats de la zona de Palma. A més, han ressaltat que, en total, l'oferta de treball dels tres 'job days' d'Eroski per a la temporada turística aconseguirà els 457 llocs.