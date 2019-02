Condemnen a tres anys de presó a un home que va intentar tirar per un precipici a un guàrdia civil a Mallorca

Actualizado 31/1/2019 13:48:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'Audiència Provincial de Balears ha condemnat a tres anys i sis mesos de presó a un home que, després de ser sorprès mentre intentava robar en un cotxe de lloguer al mirador de la torre d'Es Verger (Mallorca), es va encarar amb l'agent de la Guàrdia Civil que li va descobrir i va intentar tirar-lo per un precipici.

En el judici, que s'ha tancat amb una conformitat, l'home ha acceptat els fets i ha estat condemnat a dos anys de presó per l'intent d'homicidi, un per atemptat i sis mesos per l'intent de robatori. A més, ha pagat 3.000 euros al guàrdia civil pel dany moral causat i 535 euros a la companyia de lloguer pels desperfectes en el seu vehicle.

Les parts han acordat que el processament no haurà de complir la pena de presó a condició que no cometi delictes ni sigui condemnat en el termini de cinc anys.

Els fets van tenir lloc al maig de 2017. El guàrdia civil va veure com l'ara condemnat estava manipulant un vehicle per forçar el seu pany i el va reprendre. En veure la placa, l'home es va pujar al seu cotxe per escapar però l'agent va aconseguir interceptar-lo i treure'l del cotxe per identificar-lo.

Després d'això, l'home es va resistir i va intentar llançar l'agent per un precipici. No va poder fer-ho perquè l'agent es va agafar molt fort de la seva cama i va ser socorregut per diverses persones que es trobaven en el lloc.