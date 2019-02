Tur assegura que el nomenament del nou director del museu d'Es Baluard no va ser "una decisió política"

Publicado 26/2/2019 10:23:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, ha assegurat que el nomenament del nou director del museu d'Es Baluard no va ser "una decisió política" i ha assenyalat que el català va ser "un requisit" com és "l'experiència laboral o l'anglès".

"Les bases han estat elaborades a partir de les bases preexistents", ha assenyalat en el ple d'aquest dimarts". No obstant això, ha reconegut que "les bases són millorables i es milloraran".

Tur ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta de la diputada 'popular' Núria Riera sobre com valora la consellera el comunicat de la comissió avaluadora per seleccionar al nou director del museu d'Es Baluard.

Així mateix, la consellera ha acusat el PP de tenir "gairebé dos anys el museu sense direcció", així com de "rebaixar el pressupost en un 70 per cent" o de "triar la direcció del museu amb una comissió executiva política i no una tècnica" com "sí ha fet el Govern actual".