Vox Baleares promet una "regidoria de família" a Cort si guanya les eleccions

Vox Baleares ha anunciat aquest dissabte, en el marc d'una reunió amb l'associació Institut Balear de la Família (IBFamilia), que l'Ajuntament de Palma comptarà amb una "regidoria de família" si guanya les eleccions.

Segons ha informat l'entitat en un comunicat, la regidoria serviria per defensar "els principis bàsics de la família com a principal institució de desenvolupament per a la persona", encara que també s'ocuparia de "la protecció del menor i de la conciliació de la vida familiar", a través de "suports econòmics, fiscals i assistencials, i del reconeixement als avis per l'important rol que exerceixen en la vida familiar".

La trobada entre el candidat a l'alcaldia de Palma de Vox Baleares, Fulgencio Coll, i el president d'IBFamilia, Agustín Buades, ha servit "per conèixer les necessitats d'aquesta Plataforma Civil que treballa de manera activa en la protecció dels drets de les famílies", ha anunciat Coll.

Per al candidat a Palma de VOX Baleares, la reunió "no solament ha servit per conèixer les preocupacions de l'Institut Balear de la Família" sinó per "confirmar" que les prioritats d'aquesta institució "són les mateixes" que tenen ells com a partit polític.

La formació ha afegit que alguna de les propostes d'aquest col·lectiu "ja estan contemplades al programa electoral" que estan elaborant des del seu partit.

Vox Balears ha anunciat que el programa definitiu es donarà a conèixer en els mesos vinents, si bé ha anunciat que el pròxim 15 de maig celebraran una "festa familiar" entre els seus afiliats, simpatitzants i tots aquells "que vulguin fer valdre la importància que tenen les famílies en la transmissió de valors".