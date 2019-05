Vox Bigerri ofereix un concert i un taller de cant polifònic aquest cap de setmana com a part del PalmaFolk

Publicado 16/5/2019 18:05:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El grup Vox Bigerri portarà les polifonies occitanes al Teatre Municipal Mar i Terra en el marc del programa PalmaFolk, organitzat per l'àrea de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística.

Segons ha informat Cort en un comunicat, la formació oferirà un taller de cant polifònic que començarà el divendres i s'allargarà fins al diumenge, així com un concert el dissabte 18 a les 20.30 hores al Teatre Municipal Mar i Terra.

A la regió de la Gascunya d'Occitània, com altres regions pirinenques, es manté viva la pràctica del cant col·lectiu polifònic tradicional, basat en l'addició més o menys improvisada de veus a una melodia, aconseguint un so vibrant, ric i dinàmic.

Vox Bigerri és un cor masculí de cinc cantants que va néixer al 2005. Cinc veus liderades per Pascal Caumont que es fusionen en una, barrejant un so col·lectiu.