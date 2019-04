La web d'autoritzacions per circular per Formentera registra en el seu primer dia 275 reserves

Publicado 16/4/2019 17:45:07 CET

La web 'www.formentera.eco' ha registrat en el seu primer dia un total de 275 reserves per circular per Formentera en els mesos de juliol i agost.

Des de les 13.00 hores del dilluns i fins a les 13.00 hores d'aquest dimarts han reservat la seva autorització 200 vehicles de turistes, 20 d'eivissencs i 55 són vehicles amb condicions especials, entre els quals hi ha 32 de residents de Formentera. La web, ha informat el Consell, ja està disponible en castellà i anglès i pròximament estarà en francès, italià i alemany.

UN PORTAL AMB QUATRE APARTATS

El portal va ser presentat aquest dilluns pel Consell de Formentera i està dividit en quatre apartats. El primer és el motor de cerca perquè els turistes triïn els dies que viatjaran a Formentera i realitzin la reserva. Segons han recordat, els visitants hauran de pagar 1 euro al dia per cotxe i 0,50 per moto.

La segona part està dedicada a les persones, empreses o vehicles amb condicions especials i que amb un sol tràmit podran emetre l'autorització per a tota la temporada. En aquest apartat s'inclou als residents que podran realitzar les seves altes per aconseguir l'autorització, gratuïta i sense límit de quota.

En la tercera secció, segons el Consell, s'ha introduït un espai perquè els usuaris comprovin si han realitzat la reserva correctament i, a més, s'ha inclòs un altre apartat amb la informació del projecte i material per descarregar.

El conseller de Mobilitat del Consell, Rafael González, va informar aquest dilluns que els vehicles acreditats per aparcar en zona blava obtindran automàticament la seva acreditació per circular al juliol i agost. Així mateix, les empreses de lloguers de vehicles podran treure les autoritzacions en bloc i al maig, el Consell contactarà amb elles per facilitar-los un usuari i contrasenya.