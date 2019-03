Publicado 15/3/2019 17:00:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Març (EUROPA PRESS) -

La XXI edició del Festival de Poesia de la Mediterrània arriba aquest dissabte al Teatre Xesc Forteza i dóna el tret de sortida amb l'espectacle 'Com fa 3.000 anys', amb Héctor Alterio i José Luis Merlín.

Segons ha informat el Consell de Mallorca en un comunicat, aquest Festival és una trobada amb la poesia que organitza el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell, a través de la Fundació Mallorca Literària, que compta amb el suport i col·laboració de l'Institut d'Estudis Balears (IEB), l'Ajuntament de Palma i l'Universitat de les Illes Balears (UIB).

El Festival consolida el Teatre Principal de Palma com un dels seus escenaris destacats, que aquest any acollirà concerts i recitals com el de Mayte Martín amb l'espectacle 'alCANTARa Manuel', el 9 de maig; la Festa de la Poesia, el 12 de maig; el concert 'El Petit de Cal Eril', el 23 de maig i el concert recitat d'Andreu Riera i Antònia Vicens, el 30 de maig.

També a la Sala Petita del Teatre Principal se situarà la instal·lació 'No em va fer Joan Brossa' de CABOSANROQUE, entre el 8 i el 14 de maig, i serà el punt final de l'exposició dedicada als XXI anys del Festival de Poesia de la Mediterrània, que porta per títol 'Poesia és estimar'.

Altres espais com l'aljub del Museu Es Baluard se sumen al festival, que manté intacta la seva aposta per la hibridació de la poesia amb diferents disciplines artístiques com és la música, l'audiovisual i la dansa, amb l'espectacle 'Cita a cegues' de Sol Picó i Marco Mezquida, el 5 de maig i les projeccions 'Retrovisió', el 10 de maig.

En paraules del vicepresident primer i conseller insular de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles "el Festival de Poesia de la Mediterrània uneix cultures, llengües, territoris i institucions. És una proposta cultural que cerca transformar la nostra societat, arribar a la consciència de la gent i apropar-se als joves".

Aquest any aquesta cita poètica universal gaudirà de la presència de 14 poetes, nou dones i cinc homes, i acollirà per primera vegada un poeta que escriu en llengua alemanya: José F. A. Oliver.

"La Mediterrània esdevé durant el Festival el melic del món", ha assegurat el director del festival, Biel Mesquida, qui ha afegit que "els poetes són benvinguts per viure i conviure a Mallorca perquè es coneguin i es reconeguin".