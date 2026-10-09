Unas 1.000 personas marchan en Palma para advertir que el genocidio en Palestina continúa pese al "falso alto al fuego"

Manifestación en Palma con motivo del tercer aniversario del inicio del genocidio en Palestina. - EUROPA PRESS

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de personas se han manifestado este viernes por las calles de Palma para señalar que el genocidio de Israel sobre Palestina continúa tres años después, aunque se haya firmado un "falso alto al fuego".

La protesta, convocada por Ciutadans per Palestina, Mallorca per Palestina y la Global Sumud Flotilla de Baleares; ha empezado en la plaza de España y ha recorrido distintas calles del centro de la ciudad, encabezada por una pancarta en la que se podía leer "el genocidio continúa, la lucha sigue", hasta llegar a la Seu de Palma

Allí se han escuchado cánticos como "desde el río hasta el mar, Palestina libertad", "vida la lucha del pueblo palestino" o "¿Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel?" y los manifestantes portaban un listado de 80 metros con los bebés asesinados durante la ofensiva israelí.

Uno de los portavoces de las entidades convocantes Nikiforov ha señalado que han pasado tres años desde la "intensificación" de un genocidio que arrancó en 1948 y "no solo no se ha parado a la entidad sionista", sino que, a su manera de ver, se le habría "dejado actuar sin tener que rendir cuentas".

Entre estas acusaciones el manifestante ha incluido al Estado español por haber promulgado una normativa para prohibir la venta de armas, salvo que afectara "al interés nacional", por lo que esta cláusula posibilitaría que continúe este comercio de armamento.

Nikiforov ha detallado que sus reivindicaciones pasarían por reivindicar el derecho del pueblo palestino a la "autodefensa" y a poder "volver a sus tierras", que España y la UE rompan relaciones de "todo tipo" con Israel y la salida de la OTAN.

En un comunicado, los convocantes han señalado que esta manifestación parte de la idea de que lo que pasa en Palestina "no es una realidad lejana, ni es ajena" y con ella se ha intentado poner encima de la mesa lo que significa "normalizar la violencia, la deshumanización, el desplazamiento forzado de poblaciones, el racismo, el colonialismo y la destrucción de derechos", algo que "tiene consecuencias cada vez más directas en las vidas de la gente".

De esta manera, han apuntado que vuelven a salir a las calles para señalar que el Estado "colonial y militarizado" de Israel "no ha dejado de ejercer la violencia contra el pueblo palestino".

Además, tratan de romper el "silencio mediático" y la "complicidad" de las instituciones del Estado español, mientras las grandes corporaciones y las élites "hacen de la muerte y la destrucción un negocio escandaloso".

"En Gaza, desde que entró en vigor el falso alto el fuego, han sido asesinados 1.421 palestinos, 4.983 han resultado heridos y se han recuperado 834 cuerpos, según los datos más recientes de las autoridades sanitarias palestinas", han recalcado.

Igualmente, han incidido en que la "violencia" y el "desplazamiento forzado" de la población palestina se "profundizan" en Cisjordania, algo que, desde su punto de vista, "no son hechos lejanos a la otra orilla del Mediterráneo".

"Lo que se consiente en Palestina tiene consecuencias Baleares con la militarización de las sociedades, la escalada armamentística, la normalización de la violencia y los discursos racistas, autoritarios, islamófobos y colonialistas", han argumentado.

Esto han aseverado que se observa en la manera como se tratan a las personas migrantes, la "criminalización de la solidaridad" y en la "represión" de los movimientos sociales.

"Por eso se sale a la calle para evidenciar la complicidad institucional y empresarial con la violencia impune de Israel, para exigir el fin del comercio de armas y de las relaciones militares, económicas y diplomáticas que contribuyen a sostenerla, para que estos crímenes sean juzgados en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y para defender los derechos y las libertades que también aquí se ven amenazados", han reivindicado.

La convocatoria se enmarca en las decenas de movilizaciones convocadas por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (Rescop), en diferentes ciudades del Estado, con motivo de los tres años de genocidio en Gaza.