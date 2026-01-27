Unas 11.000 personas podrían, de momento, acogerse en Baleares al proceso de regularización extraordinaria

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez. - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 10.800 personas podrían, de momento, acogerse en Baleares al proceso de regularización extraordinaria aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

Esta cifra, según ha explicado el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, son los expedientes que a día de hoy hay abiertos en Extranjería por razones de arraigo sociolaboral y que requieren dos años de residencia.

"Habrá que ver el alcance real", ha apuntado Rodríguez en una rueda de prensa en la que ha defendido el procedimiento como "bueno para toda la sociedad" porque beneficia a los trabajadores, las empresas y lucha contra la economía sumergida.