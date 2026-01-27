Prohens advierte que la regularización extraordinaria de migrantes generará un "nuevo efecto llamada" a Baleares

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante una reunión con el presidente de la Generalitat de Catalunya, en el Consolat de Mar, a 14 de noviembre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha cargado contra la "irresponsable" regularización extraordinaria de personas migrantes que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes y ha considerado que contribuirá a un "nuevo efecto llamada" a Baleares.

Así se ha expresado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X después de conocer al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos para aprobar esta medida por real decreto.

"Con Baleares pasando por su peor crisis migratoria tras la llegada de más de 20.000 immigrantes ilegales en los últimos cinco años y con el reto de un crecimiento poblacional que es insostenible, Sánchez pacta una regularización masiva que contribuye a un nuevo efecto llamada a nuestras Islas", ha criticado la líder autonómica.

A su parecer, se trata de "una regularización masiva irresponsable que premia la entrada irregular, alienta a las mafias que se lucran de la desesperación e ignora la capacidad de integración en la sociedad".

Tampoco atiende, ha añadido, a la "escasez" de vivienda, la capacidad de nuestros servicios o la limitación de los recursos naturales del archipiélago.

Además, ha recriminado, esta regularización se dará mientras "quienes quieren permanecer para aportar de manera legal y con un contrato de trabajo" se encuentran unos servicios de Extranjería "colapsados".

"Aquí no cabe todo el mundo, no cabe quien no viene a contribuir y a integrarse. La immigración debe ser legal y ordenada. La nacionalidad y la residencia se merecen, no se regalan", ha sentenciado.

Esta regularización extraordinaria es para extranjeros que ya se encuentran en España y se realizará "con el objetivo de garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente", según han confirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Europa Press. Al ser por decreto, no tendrá que pasar por la convalidación del Congreso.

El acuerdo pauta una serie de requisitos para acogerse a la regularización, como es carecer de antecedentes penales relevantes. Para acreditar la residencia en España durante cinco meses, los migrantes podrán aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte, entre otros.

En el momento de presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesarán sobre la persona, y cuando se admita a trámite se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

La portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, ha explicado este martes que la regularización extraordinaria de migrantes que el Ejecutivo ha pactado con Podemos permitirá a los extranjeros en situación irregular solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año.

Con este Real Decreto, el Ejecutivo retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por más de 700.000 firmas y cuya toma en consideración fue apoyada en 2024 por todos los grupos parlamentarios menos Vox (310 votos a favor y 33 en contra), aunque sigue varada en la Cámara Baja.

El texto entró en el Parlamento antes, en la pasada legislatura, pero no decayó porque las ILP no decaen cuando se disuelven las Cortes. Aunque en esta legislatura ha dado algunos pasos, la difícil artimética parlamentaria no ha permitido que avance más allá de su toma en consideración.