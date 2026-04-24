El 112 podrá contactar con los socorristas a través de la renovada aplicación de gestión de seguridad de las playas

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PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha renovado la aplicación SOS PlatGes, la plataforma que se usa para gestionar la seguridad en las playas, registrar la jornada laboral de los socorristas o notificar incidentes de emergencias.

Una de las principales novedades que presenta esta versión respecto a la anterior es la bidireccionalidad, pues mientras antes solo permitía la comunicación ascendente del socorrista hacia el 112, ahora lo permite en ambos sentidos.

La herramienta, presentada este viernes, estará conectada con el Centro de Coordinación de Emergencias 112 e integrará todo o relacionado con la gestión de las playas en materia de seguridad.

La plataforma funciona en tiempo real y es de uso y consulta estrictamente profesional, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

Está diseñada para ser utilizada por los profesionales encargados de la seguridad en las playas de Baleares, principalmente los socorristas y los coordinadores del servicio de socorrismo de cada una de las playas.

Además de la notificación de incidentes y emergencias, la aplicación permitirá al socorrista registrar el inicio y la finalización de su turno laboral, así como actualizar permanentemente el estado del mar y de la playa en su zona de control. Indicará, por ejemplo, el color de la bandera, la presencia de medusas o la situación meteorológica.

Todo ello permitirá que los gestores y responsables de la seguridad en las playas y el 112 tengan un conocimiento en tiempo real de la situación, así como agilizar y registrar cualquier notificación o comunicación individual o masiva como el cierre de una gran playa.

En la presentación, que ha tenido lugar este viernes en el ParcBit, han participado el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz; el director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, y los técnicos responsables del proyecto.