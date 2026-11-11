El 16% de los trabajadores públicos de Palma secunda la huelga

Manifestantes de CCOO y UGT se concentran frente al Ayuntamiento de Palma con motivo de la huelga general. - EUROPA PRESS

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 16 por ciento de los trabajadores públicos del Ayuntamiento de Palma ha secundado este miércoles la huelga general hasta las 10.30 horas, según ha informado el portavoz adjunto del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá.

Así lo ha indicado este miércoles en una rueda de prensa en la que ha señalado que empresas municipales como la Empresa Municipal de Transportes (EMT), el Instituto Municipal del Deporte (IME) o la Sociedad Municipal de Aparcamientos (SMAP) no alcanzan el 10 por ciento de media de seguimiento de la huelga. Según ha detallado, solo cerca del 2 por ciento de los empleados de Emaya ha participado en la jornada de protesta.

No obstante, Bauzá ha explicado que estos datos pueden variar a lo largo de la jornada debido a los distintos turnos y horarios que tienen los trabajadores.

El portavoz adjunto ha subrayado también que ningún equipamiento o instalación municipal ha cerrado, si bien la biblioteca de Cort ha amanecido cerrada.

PROTESTA FRENTE A CORT

Entre 100 y 200 personas de los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado en la mañana de este miércoles ante el Ayuntamiento de Palma con motivo de la huelga general al grito de 'Martínez, cabrón, trabaja de peón', en referencia al alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Durante la concentración, los manifestantes han animado a los negocios y empresas a cerrar y han repartido folletos a trabajadores y peatones para informar y concienciar de los motivos de la huelga general.