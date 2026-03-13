Unos 200 ciudadanos de Baleares continúan atrapados por el conflicto en Irán y ya ha regresado medio centenar

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas continúan sin poder regresar a España por las restricciones aéreas derivadas del conflicto en Oriente Medio, mientras que 49 ya han podido volver.

Estos son los datos que maneja el Govern a partir del correo de contacto habilitado para prestar apoyo a estos ciudadanos. Según ha señalado la vicepresidenta segunda, Antònia Maria Estarellas, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, medio centenar de residentes han confirmado su regreso.

Por otro lado, otras 200 personas todavía no han podido coger vuelos hacia España. Cabe la posibilidad de que algunos de estos ciudadanos hayan regresado pero no lo hayan comunicado al Govern.

La mayoría de estas personas, ha apuntado Estarellas, se encuentran en el sudeste asiático (101), en el sur de Asia (72), en Dubai y Doha (22) y el resto en otras zonas de Oceanía o Japón.