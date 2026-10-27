Ara Més-Front Ampli se presenta como "la mejor papeleta" para defender los intereses de los baleares

La cabeza de lista de la coalición Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila, junto con el resto de candidatos. - EUROPA PRESS

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ara Més-Front Ampli se ha presentado este martes como "la mejor papeleta" para luchar en el Congreso de los Diputados por los intereses de los ciudadanos de Baleares, con la vivienda, la transformación turística y el poder adquisitivo de la población como principales ejes de su programa.

En concreto, son ocho las formaciones de izquierdas, soberanistas, ecologistas y progresistas las que forman parte de la coalición, que buscará que la ciudadanía balear "viva mejor". La lista estará liderada por Carme Gomila, de MÉS per Mallorca, quien ha afirmado que los candidatos de la coalición "conocen los problemas de las Islas" y que no necesitan "que nadie desde Madrid diga cuáles son".

Gomila ha señalado en una rueda de prensa que la coalición "combina juventud con experiencia" y que los candidatos no se presentan desde la tristeza, la resignación o la conformidad, "sino desde la alegría y el compromiso de luchar para cambiar la realidad de Baleares y crear un futuro mejor".

La cabeza de lista ha cuestionado que se hable del voto útil "para los mismos de siempre". "Nosotros queremos ser útiles para quien no encuentra casa y para quien trabaja y no llega a final de mes", ha expresado.