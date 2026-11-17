Armengol defiende el catalán y tilda de "infame" que el PP quiera retirar las lenguas cooficiales del Congreso - EUROPA PRESS

PALMA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Congreso por Baleares, Francina Armengol, ha defendido este lunes el derecho a poder expresarse en catalán en el archipiélago y ha tildado de "infame" que el PP quiera retirar las lenguas cooficiales de la Cámara Baja.

Así lo ha explicado este martes en declaraciones a los medios antes de reunirse con el presidente de la Obra Cultural Balear, Antoni Llabrés, en las que ha acusado al Govern de Marga Prohens de "recortar derechos lingüísticos".