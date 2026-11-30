Representantes de Vox en Baleares, en su comparecencia ante los medios tras los resultados del 29N. - EUROPA PRESS

PALMA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox al Congreso de los Diputados, Maribel Cerezo, ha celebrado que el "amor a la patria" haya ganado a "la corrupción, la traición y la mentira", por lo que ha apuntado que está "cumplida" la misión de "echar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Estas han sido algunas de las primeras palabras de la cabeza de lista de la formación en su comparecencia ante los medios para valorar los resultados de las elecciones generales de este domingo.

La que será futura parlamentaria ha subrayado que "ni con todas las trampas" contra Vox han podido con la "movilización masiva de los españoles", ya que ha recalcado que el "gran crecimiento" de su formación es la que ha posibilitado "sacar" a Sánchez de La Moncloa.

En ese sentido, ha destacado que en Baleares casi han duplicado los resultados de 2023 al lograr superar la barrera de los 120.000 votos, lo que ha calificado como un "gran éxito" y les sitúa como los "vencedores" de la noche puesto que han conseguido doblar su representación en el Congreso con dos diputados --tenían uno-- y entrar en el Senado, con una representante a raíz de su alianza con el PP.