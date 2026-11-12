Prohens (PP) llama a los ciudadanos a "llenar las urnas" el 29N para que "comience el cambio en toda España"

Acto de pegada de carteles del PP del inicio de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre - EUROPA PRESS

PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos de las Islas para que "llenen las urnas" el 29 de noviembre para que "comience el cambio en toda España" de la mano del candidato 'popular' a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo.

Así lo ha hecho en un acto este jueves en la sede del PP en Palma, en el que se ha celebrado la simbólica pegada de carteles que da inicio a la campaña electoral, junto con los candidatos de las listas del partido al Congreso y al Senado.

Prohens ha subrayado que este viernes, con el inicio de la campaña, comienza la cuenta atrás para "acabar" con "el feminismo de pancarta", la "corrupción" y la política del "ruido, el insulto y el miedo".