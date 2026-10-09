Unas 300 personas celebran en Palma el acto del Día de la Hispanidad

Militares de los distintos ejércitos portan la bandera española en la plaza Mayor, en Palma. - EUROPA PRESS

PALMA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 300 personas entre militares, autoridades y asistentes han celebrado este viernes en la plaza Mayor de Palma el acto del Día de la Hispanidad, jornada en la que se conmemora el inicio de un "periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos".

El acto ha recordado la expedición dirigida por Cristóbal Colón a las Américas, su desembarco en la isla de San Salvador y la unión de los reinos españoles bajo una única corona. Una soldado que ha intervenido en el acto ha destacado que es "una fiesta de unión y de hermanamiento".

La soldado ha señalado que los españoles "pueden sentirse orgullosos al saber que más de 500 millones de personas en todo el mundo" hablan el castellano y tienen una cultura y una historia común con España.