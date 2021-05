Unas 400 personas participan en la bicicletada para defender "el pulmón verde" de Son Bonet

PALMA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 400 personas, según la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd, han participado este domingo en la bicicletada para defender "el pulmón verde" de Son Bonet y mostrar su rechazo al proyecto de AENA de instalar un Parque Fotovoltaico.

Según ha informado el portavoz de la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd, Manel Gomáriz, este domingo en declaraciones a Europa Press, unas 400 personas han participado este domingo en la bicicletada organizada para defender "el pulmón verde" de Son Bonet.

La bicicletada, organizada por la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd, en colaboración con la Asociación de Vecinos Xaloc de Pla de na Tesa, se ha iniciado a las 10.30 horas en el Pla de Na Tesa, pasando por Sant Llatzet, Pont d'Inca y Ca's Capità. En todo momento, ha dicho la organización, se han respetado la medidas sanitarias.

"Hemos sido una multitud, era impensable que fuéramos a ser tantos pero se ha conseguido sumar a 400 personas a un acto festivo en el que de manera unánime se reclama la conservación del espacio verde de Son Bonet como pulmón verde", ha explicado.

Además, ha añadido Gomáriz, "con este acto se ha querido expresar el rechazo al proyecto de AENA de instalar placas fotovoltaicas en Son Bonet, porque a pesar de ser ecologistas, no se puede serlo a cualquier precio y este es un proyecto desmesurado".

En este sentido, ha apuntado que "AENA tiene espacio para llevar a cabo la instalación de las placas fotovoltaicas en el Aeropuerto de Palma, pero lo tiene reservado para proyectos inmobiliarios y para hacer negocio".

Por ello, ha enfatizado que "no se puede consentir que quiera hacer negocio en un espacio que los vecinos llevan usando más de 70 años como contraprestación a los ruidos de aviones y helicópteros y las molestias que genera Son Bonet".

Asimismo, el portavoz de la Plataforma, ha advertido que "a nivel medioambiental este proyecto de instalación de un parque fotovoltaico sería un desastre porque Son Bonet es un pulmón verde entre Palma y Marratxí, encolada entre Pont d'Inca y Pla de na Tesa".

Con todo, ante esta situación, ha solicitado a los representantes públicos que "sigan dando su apoyo a la demanda vecinal y trabajando para parar este proyecto de AENA".

PENDIENTES DE PODER REUNIRSE CON ARMENGOL

Al respecto, Gomáriz ha comunicado que desde la Plataforma se está pendiente de poder reunirse con la presidenta del Govern, Francina Armengol, e invitarla a que pueda visitar 'in situ' el espacio de Son Bonet, como se ha hecho ya con otras autoridades.

"Hace una semanas que se ha solicitado este encuentro, primero en el Consolat de Mar, con la presidenta Armengol y ahora se está a la espera de recibir una respuesta. Posteriormente, se la invitará a visitar Son Bonet para que pueda ver la zona con sus propios ojos y así sensibilizarse con la realidad", ha comentado.

CRITICAS A AENA

Puesto que la realidad, ha hecho hincapié Gomáriz, es que "AENA se comporta como un Estado y esto no puede ser porque el 51 por ciento de la empresa es público".

"Las autoridades no deben consentir que esto siga siendo así, si no que sea la ciudadanía quienes elijan a los políticos que tengan la soberanía sobre los puertos y aeropuertos no solo de Mallorca, si no de todas las Islas", ha añadido.

Para Gomáriz, "AENA tiene que tener límites, porque no puede ser que Mallorca sea un limón al que exprimir en todos los sentidos por parte de todos, en este caso por una entidad que lo único que quiere es que vengan más turistas sin importarle nada más, tampoco el medioambiente porque el proyecto que plantea está sobredimensionado y no tiene sentido".

"Un pulmón verde, sin embargo, sí tiene sentido en esta época de pandemia y de cambio climático, al ser un bien medioambiental y social, dado que se trata de un espacio verde donde la gente puede ir a practicar deporte y pasarlo bien", ha enfatizado.

EL PRÓXIMO DOMINGO SE CELEBRARÁ UNA CADENA HUMANA

Finalmente, el portavoz de la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd ha avanzado que los vecinos se continuarán movilizando en defensa del "pulmón verde".

Así, ha compartido que "ya se tienen los permisos de Delegación de Gobierno para que el próximo domingo, a las 12.00 horas, se pueda realizar una cadena humana, que se espera que sea más multitudinaria, incluso, que la bicicletada celebrada esta jornada".