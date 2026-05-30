La 55ª Temporada de Ópera de Maó arranca con 'Un Ballo in Maschera'

Elenco de 'Un Ballo in Maschera' durante la función representada en el Teatre Principal de Maó por el inicio de la 55ª Temporada de Ópera de Maó. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal de Maó ha acogido el inicio de la 55ª Temporada de Ópera de Maó, con la interpretación de 'Un Ballo in Marchera' de Guiseppe Verdi, organizada por la Fundació Menorquina de l'Òpera y la Associació d'Amics de s'Òpera de Maó.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern de las Illes Balears, Jaume Bauzà, ha asistido a esta primera función con la que trata de mostrar el apoyo "firme y decidido" del Ejecutivo autonómico a una de las tradiciones culturales "más singulares, prestigiosas y consolidadas de Baleares", según ha explicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota de prensa.

Cabe recordar que las temporadas operísticas de Maó están documentadas de manera ininterrumpida desde principios del siglo XIX, un hito histórico que recientemente ha sido reconocido a nivel nacional con el prestigioso premio honorífico Ópera XXI, otorgado por la principal asociación de teatros, festivales y temporadas estables de España.

Durante el encuentro, Bauzà ha felicitado a los organizadores y puso en valor el "extraordinario nivel artístico" de la producción de este año, que cuenta con un elenco de "primer orden internacional" encabezado por el tenor Celso Albelo, la soprano Erika Grimaldi y el barítono Simone Piazzola, bajo la experimentada batuta del maestro Gaetano Lo Coco y con la dirección de escena de Giorgia Guerra.

Asimismo, el conseller ha destacado el protagonismo del talento balear gracias al "impecable acompañamiento musical" de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears (OSIB) --con más de tres décadas de colaboración estable con la plaza menorquina-- y la aportación del Cor d'Amics de s'Òpera de Maó.