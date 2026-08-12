Unas 60.000 personas disfrutan del eclipse en Playa de Palma

Decenas de personas contemplan el eclipse en El Molinar. - EUROPA PRESS

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unas 60.000 personas han disfrutado del eclipse solar total desde Playa de Palma, según la cifra que ha facilitado el Ayuntamiento.

Hasta el lugar han ido acudiendo vecinos y turistas desde primera hora del día para contemplar el fenómenos astronómico en uno de los enclaves que esperaba más afluencia de personas. También se han congregado decenas de personas en otras zonas de la capital como El Molinar o la playa de Can Pere Antoni.

Para ello, el Consistorio había diseñado un dispositivo especial de movilidad que ha consistido en el cierre de la primera línea al tráfico privado y la habilitación de una línea especial de la EMT que cada cinco minutos ha conectado la plaza de España con el Balneario 5 de s'Arenal siguiendo los trazados de la L35 y la L25. La línea estará operativa hasta las 02.00 horas de este jueves. Durante este dispositivo, las líneas L23, L25 y L35 no harán su servicio ordinario.